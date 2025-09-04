گارڈن میں دو مزدوروں کو زخمی کرنے والا بھتہ خور پکڑا گیا
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)گارڈن کے علاقے میں گزشتہ روز بلڈر کو بھتے کی پرچی دینے کا واقعہ میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے ، دو مزدوروں کو زخمی کرنے والے بھتہ خور کو حراست میں لے لیا گیا۔
ایس ایس پی سٹی عارف عزیز نے بتایا کہ ملزم سے واقعے میں استعمال ہونے والا پستول بھی برآمد کرلیا گیا ہے ، ملزم کا تعلق جمیل چھانگہ گینگ سے ہے ۔ ملزم کی شناخت بلال کے نام سے ہوئی ہے ، ملزم نے 30اگست کو اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر بلڈنگ مالک پر فائرنگ کی تھی۔ملزم نے ساتھی کے ساتھ مل کر گارڈن میں بھتے کی پرچی دیتے ہوئے فائرنگ کی، ملزمان کی فائرنگ سے جہانگیر اور جمیل نامی دو مزدور بھی زخمی ہوئے ۔فائرنگ کے واقعے کا مقدمہ تھانہ گارڈن میں درج ہوا تھا، ملزم کو بھتے کی ہدایات بیرون ملک میں بیٹھے جمیل چھانگہ سے ملتی تھیں، ملزم اس سے قبل بھی بھتہ طلب کرتے ہوئے ایک شہری کو قتل کرچکا ہے ۔