صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گارڈن میں دو مزدوروں کو زخمی کرنے والا بھتہ خور پکڑا گیا

  • کراچی
گارڈن میں دو مزدوروں کو زخمی کرنے والا بھتہ خور پکڑا گیا

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)گارڈن کے علاقے میں گزشتہ روز بلڈر کو بھتے کی پرچی دینے کا واقعہ میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے ، دو مزدوروں کو زخمی کرنے والے بھتہ خور کو حراست میں لے لیا گیا۔

 ایس ایس پی سٹی عارف عزیز نے بتایا کہ ملزم سے واقعے میں استعمال ہونے والا پستول بھی برآمد کرلیا گیا ہے ، ملزم کا تعلق جمیل چھانگہ گینگ سے ہے ۔ ملزم کی شناخت بلال کے نام سے ہوئی ہے ، ملزم نے 30اگست کو اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر بلڈنگ مالک پر فائرنگ کی تھی۔ملزم نے ساتھی کے ساتھ مل کر گارڈن میں بھتے کی پرچی دیتے ہوئے فائرنگ کی، ملزمان کی فائرنگ سے جہانگیر اور جمیل نامی دو مزدور بھی زخمی ہوئے ۔فائرنگ کے واقعے کا مقدمہ تھانہ گارڈن میں درج ہوا تھا، ملزم کو بھتے کی ہدایات بیرون ملک میں بیٹھے جمیل چھانگہ سے ملتی تھیں، ملزم اس سے قبل بھی بھتہ طلب کرتے ہوئے ایک شہری کو قتل کرچکا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین کو پینے کے پانی کی فراہمی کا ہدف،ہنگامی پلان پر عمل شروع

وہاڑی:ریلیف آپریشن ، 95 فیصد افراد محفوظ مقام پر منتقل

خانیوال انتظامیہ کی دریاؤں کے بہاؤ پر کڑی نگرانی جاری

میلاد النبی ؐپرجوش،عقیدت سے منایاجائیگا،امن کمیٹی لودھراں

پولیس اپیلوں پر فیصلے ، برخاست افسروں کو بحال کردیا

لیگی ایم پی اے ثاقب خورشید کی سیلاب متاثرین سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن