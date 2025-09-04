صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماڈل ٹاؤن میں پانی کی فراہمی کے الیکٹرک فالٹس سے متاثر

ماڈل ٹاؤن میں پانی کی فراہمی کے الیکٹرک فالٹس سے متاثر

کراچی(اسٹاف رپورٹر)سی او او واٹر کارپوریشن انجینئر اسد اللہ خان نے ماڈل ٹاؤن میں پانی کے بحران کے حوالے سے جماعت اسلامی کے رہنما توفیق الدین صدیقی سے رابطہ کیا اور موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔

 سی او او واٹر کارپوریشن نے واضح کیا کہ ماڈل ٹاؤن میں پانی کی فراہمی میں رکاوٹ واٹر کارپوریشن کے نظام کی خرابی کے باعث نہیں بلکہ براہِ راست کے الیکٹرک کے فالٹس کی وجہ سے ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ ایم ای ایس پمپنگ اسٹیشن چیک پوسٹ نمبر 3 ماڈل ٹاؤن پر کے الیکٹرک کی کیبل میں فالٹ پیدا ہوا تھا۔ پہلا فالٹ 25 اگست کو سامنے آیا جسے کے الیکٹرک نے پانچ روز بعد 30 اگست کو عارضی طور پر درست کیا اور محض ایک دن کے لیے بجلی بحال کی لیکن بدقسمتی سے 31 اگست دوپہر 12 بجے دوبارہ کیبل فالٹ پیدا ہوگیا جسے درست نہیں کیا جا سکا۔ 

 

