عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات قابل تحسین ، ایم ڈی سوئی سدرن
کراچی (اسٹاف رپورٹر) عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے دہائیوں سے ملک بھر میں بلا امتیاز سماجی خدمات کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے اور ہمہ وقت اخلاص کے ساتھ اپنا مشن جاری رکھاہے۔
یہ بات سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ (ایس ایس جی سی) کے منیجنگ ڈائریکٹر محمد امین راجپوت نے گزشتہ روز عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے دورے کے موقع پر کہی۔ انہوں نے کہا کہ سوئی سدرن گیس کمپنی فلاحی سرگرمیوں میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی اور اپنا ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے ۔اس موقع پر ٹرسٹ کے چیئرمین چودھری نثار احمد، جنرل سیکریٹری شمیم احمد چاندنہ، ڈائریکٹر ریحان یاسین، ٹرسٹی ندیم احمد، سی او او نثار احمد اور دیگر ذمہ داران نے مہمان کو خوش آمدید کہا ۔