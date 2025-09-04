کار شوروم مالکان اور وکلا کاجھگڑا تھانے پہنچ گیا
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ڈیفنس میں کار شوروم مالکان اور وکلاء کے درمیان گاڑی کھڑی کرنے پر جھگڑا، معاملہ تھانے پہنچ گیا۔وکلا کے مطابق ڈیفنس فیز ٹو کمرشل ایریا میں شوروم مالک نے گاڑی وکلا کے دفتر کے۔۔۔
آگے پارک کی،منع کرنے پر شوروم مالک نے اپنے 15 سے 20 ساتھیوں کے ہمراہ دو وکلا پر تشدد کیا جس کے بعد درجنوں وکلا تھانہ ڈیفنس پہنچ گئے ،پولیس نے موقع سے شوروم مالک سمیت 3 افراد کو گرفتار کرلیا جبکہ واقعہ کا مقدمہ ایڈووکیٹ فیض اللہ کی مدعیت میں تشدد کرنے ،جان سے مارنے کی دھمکی دینے سمیت دیگر دفعات کے تحت درج کرلیا گیا۔ مقدمہ نامزد ملزمان جنید،محمد وحید اور فرخ اقبال سمیت 20 سے 25 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔