حادثات میں کم عمر لڑکے سمیت2 افراد جاں بحق

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات میں کم عمر لڑکے سمیت2 افراد جاں بحق اورایک کم عمرلڑکا زخمی ہوگیا ۔تفصیلات کے مطابق پاکستان بازارتھانے کے علاقے اورنگی نمبر 14 میں ٹریفک حادثے میں موٹرسائیکل سوارایک کم عمرلڑکا جاں بحق اوردوسرا کم عمر لڑکا شدید زخمی ہوگیا۔۔۔

 جنہیں فوری طورپرایدھی ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کردیا گیا ایس ایچ او پاکستان بازارامام بخش لاشاری کے مطابق حادثہ نامعلوم گاڑی کی ٹکر کے باعث پیش آیا،فوری طورپرحادثے میں جاں بحق اورزخمی کم عمرلڑکے کی شناخت نہیں ہوسکی ، ایئر پورٹ تھانے کے علاقے ملیرہالٹ پل پرٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا جس کی لاش ایدھی ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کی گئی جہاں متوفی کی شناخت 60 سالہ برکت ولد رحیم بخش کے نام سے کی گئی متوفی شخص ملیر سے میٹروپول کی جانب جا رہا تھا کہ ملیرہالٹ پل پرنامعلوم تیزرفتار نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے متوفی جاں بحق ہو گیا ، فوری طور پر متوفی کی شناخت ممکن نہیں ہوسکی ۔

