بین الصوبائی منشیات فروش گرفتار
کراچی (اسٹاف رپورٹر) اسپیشلائزڈ انویسٹیگیشن یونٹ ( سی آئی اے ) پولیس نے جمشید کوارٹر کے علاقے گرومندرکے قریب کارروائی کرتے ہوئے آن لائن منشیات کی خرید و فروخت کرنے والے ملزم عبدالظہور کو گرفتارکرکے اس کے قبضے سے تین کلو سے زائد منشیات چرس برآمد کی گئی۔۔۔
ایس ایس پی عامرف اسلم راؤ کے مطابق گرفتار ملزم بین الصوبائی منشیات فروش گروہ کا کارندہ ہے گرفتار ملزم عبدالظہور خیبر پختونخوا سے منشیات منگواتا تھا اورشہر کے مختلف علاقوں میں آن لائن ڈیلیور کی جاتی تھی انھون نے بتایا کہ گرفتار ملزم کی جانب سے منشیات کی ڈیلیوری کے لیے سوشل اپلیکیشنز کا استعمال کیا جاتا تھاآئس، کرسٹال، ہیروئین اورچرس آن لائن ڈیلیور کی جارہی گرفتار ملزم کے خلاف ایس آئی یو میں مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔