صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس مقابلوں میں 6ڈاکو گرفتار

  • کراچی
پولیس مقابلوں میں 6ڈاکو گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر ) پولیس نے مختلف علاقوں میں مبینہ مقابلوں کے بعد 4 زخمی سمیت 6 ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے اسلحہ اور دیگر مسروقہ سامان برآمد کر لیا ۔ سچل پولیس نے چانڈیو چوک کوئٹہ ہوٹل کے قریب سے ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ، ملزم کی شناخت 24 سالہ عارف کے نام سے ہوئی۔

پولیس نے مختلف علاقوں میں مبینہ مقابلوں کے بعد 4 زخمی سمیت 6 ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے اسلحہ اور دیگر مسروقہ سامان برآمد کر لیا ۔ سچل پولیس نے چانڈیو چوک کوئٹہ ہوٹل کے قریب سے ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ، ملزم کی شناخت 24 سالہ عارف کے نام سے ہوئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بارش سے فنی خرابیاں ، کئی علاقوں میں بجلی بند

کمشنر اورآرپی او کا ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کیساتھ دورہ ہیڈ مرالہ

سیلاب متاثرین کیلئے تما م وسائل استعمال کر رہے :ڈپٹی کمشنر

میلادالنبی ؐ کے پروگرامز کو فول پروف سکیورٹی دینے کا فیصلہ

میونسپل کارپوریشن کا مختلف علاقوں میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کی جانب سے متاثرین میں کھانا ، کپڑے تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن