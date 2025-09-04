پولیس مقابلوں میں 6ڈاکو گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر ) پولیس نے مختلف علاقوں میں مبینہ مقابلوں کے بعد 4 زخمی سمیت 6 ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے اسلحہ اور دیگر مسروقہ سامان برآمد کر لیا ۔ سچل پولیس نے چانڈیو چوک کوئٹہ ہوٹل کے قریب سے ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ، ملزم کی شناخت 24 سالہ عارف کے نام سے ہوئی۔
