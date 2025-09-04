اے ڈی بی کی ریڈلائن منصوبے میں تعاون کی یقین دہانی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اعلیٰ سطح کے وفد نے ان کے آفس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے پر جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
وفد میں ڈیوڈ مارگونز اسٹرن، سید عمر علی شاہ، حمید خان، فرانسوا لوئی گلیوم، احسن پراچہ اور وینجنگ پو شامل تھے جبکہ سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن اور سی ای او ٹرانس کراچی فواد غفار سومرو بھی اجلاس میں شریک ہوئے ۔اجلاس کے دوران وفد کو ریڈ لائن بی آر ٹی کے لاٹ ون اور لاٹ ڈو کے تحت جاری تعمیراتی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ ایشین ڈویلپمنٹ بینک کے نمائندوں نے منصوبے کو کراچی کی سفری ضروریات کے لیے نہایت اہم قرار دیتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ بروقت اور معیاری تکمیل کے لیے مالی اور تکنیکی دونوں سطحوں پر مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا۔اجلاس کے موقع پر سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ریڈ لائن بی آر ٹی حکومت سندھ کا ترجیحی منصوبہ ہے جس سے روزانہ لاکھوں شہری مستفید ہوں گے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ منصوبے پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کے لیے تمام متعلقہ ادارے قریبی رابطے میں رہیں اور باہمی تعاون کو مزید فروغ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ منصوبے کی تکمیل سے شہریوں کو محفوظ، تیز اور کم لاگت سفری سہولت میسر ہوگی۔