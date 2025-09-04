صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منعم ظفر کی قیادت میں وفد کی ڈی جی نادرا سے ملاقات

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)نادرا ہیڈ کوارٹر کراچی میں امیرجماعت اسلامی کراچی منعم ظفرخان کی قیادت میں وفدنے ڈائریکٹرجنرل نادراسندھ عامر علی خان سے ملاقات کی۔۔۔

 اور میگا سینٹرز میں عوام کی مشکلات و تذلیل،لمبی لائنوں،غیرضروری کاغذات کی طلبی،شہر میں نئے میگاسینٹرز کے قیا م اور شہریوں کو دیگر درپیش مسائل کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی اور کہا کہ نا در امتاثرین میں ہرزبان بولنے والے شامل ہیں،نادرا کی ذمہ داری ہے کہ شناختی کارڈ کے حصول میں شہریوں کو درپیش مشکلات و رکاوٹیں دور،فراہمی کا عمل سہل اور آسان بنایا جائے ۔

 

