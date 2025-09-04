صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نعتیہ محفلیں دلوں کو نور سے بھرتی ہیں ،گورنر سندھ

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر )رسول اکرم ؐکا عشق دراصل انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ کی جانب لے جانے والا سب سے آسان راستہ ہے اور نعت کی محفلیں ہم سب کے دلوں کو نور سے بھرنے کے ساتھ مکمل رہنمائی بھی فراہم کرتی ہیں۔

 ان خیالات کا اظہار گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے انجمن شیدائیان رسولؐ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی 36ویں سالانہ محفل نعت کے سامعین سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ ہمارا دین ہمیں زندگی کی اعلی ترین روایات پر عمل کرنے کی تعلیم دیتا ہے ۔ انجمن شیدائیان رسولؐ کے سربراہ رضوان صدیقی نے کہا کہ اتنے اعلی پیمانے پر تواتر کے ساتھ نعت کی 36 محفلوں کا انعقاد اللہ کے فضل اور رسول کریمؐ کی کرم نوازی کی بدولت ہی ممکن ہو سکا ہے ۔ مذہبی اسکالر اور سابق وفاقی وزیر انیق احمد نے کہا ہے کہ اسلام اور رسول پاکؐ کی تعلیمات انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے اور سلامتی کا پیغام پھیلانے کا کام کرتی ہیں۔ نعت کی ایسی یادگار محفل حضور اکرم ؐسے محبت کرنے کا ذریعہ ہے ۔ اس موقع پر عالم اسلام کے جن ممتاز ثناء خوانوں نے بارگاہ رسالت ؐنے ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ان میں صدیق اسماعیل، محمود الحسن اشرفی، فیصل نقشبندی، شفیق احمد، قاری اسد الحق، شکیل مدنی، محمد شارق، سمیر اشرفی اور آفاق بشیر قادری شامل تھے ۔ محفل نعت میں شہر کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔

 

