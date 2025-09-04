صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ ہائیکورٹ کا درخواست گزار پر20ہزار جرمانہ

  • کراچی
سندھ ہائیکورٹ کا درخواست گزار پر20ہزار جرمانہ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے نسلہ ٹاور کی اراضی کی نیلامی میں اضافی متنازع اراضی کو بھی شامل کرنے کی درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد کردی۔ عدالت نے درخواست گزار کو بیس ہزار روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔

سندھ ہائی کورٹ میں نسلہ ٹاور کی اراضی کی نیلامی میں اضافی متنازع اراضی کو بھی شامل کرنے کی درخواست کی سماعت ہوئی ۔ درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے مؤقف اختیار کیاگیاکہ نسلہ ٹاور کی اضافی اراضی کو نیلامی میں شامل نہیں کیا گیا ہے ۔ وکیل درخواست گزار کے مطابق نسلہ ٹاور کے الاٹیز کو اراضی کی نیلامی کے ذریعے رقم ادا کی جائے گی، اضافی اراضی کو نیلامی میں شامل کرنے سے الاٹیز کو دعوے کے مطابق ادائیگی ممکن ہے ۔ آفیشل اسائنی کی جانب سے مؤقف اختیار کیاگیاکہ نسلہ ٹاور کی مارکیٹ ویلیو ایک ارب ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے کا اندازہ لگایا گیا ہے ، نسلہ ٹاور کی اراضی کی نیلامی کا عمل کا 81 کروڑ 12 لاکھ روپے سے شروع ہوگا،اعتراض کا مقصد نیلامی کو روکنا ہے ۔ عدالت نے ریمارکس میں کہاکہ سپریم کورٹ نے اضافی اراضی پر تجاوزات کی بنیاد نسلہ ٹاور کو مسمار کرنے کا حکم دیا تھا، سپریم کورٹ نے 780 مربع گز کی اراضی کو نیلام کرکے الاٹیز میں تقسیم کا حکم دیا تھا، اراضی کی نیلامی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہورہی ہے ، نیلامی میں اضافی اراضی کی شمولیت سپریم کورٹ کے احکامات میں ترمیم کے مترادف ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بائیکر لین منصوبہ بند، ڈیوائیڈرز حادثات کی وجہ قرار

وزیر مواصلات کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، مرمتی کام شروع کرنیکی ہدایت

سیلاب متاثرین سے اظہارِ یکجہتی کیلئے ابراہیم حسن مراد کا دورہ کرتارپور

کلینک آن بوٹ پراجیکٹ اگلے 48 گھنٹوں میں فعال

وزیر تعلیم کا قصور کے متاثرہ علاقوں کا دورہ

محکمہ ہاؤسنگ ، واسا کے وسائل ضلعی انتظامیہ کے سپرد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن