سندھ ہائیکورٹ کا درخواست گزار پر20ہزار جرمانہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے نسلہ ٹاور کی اراضی کی نیلامی میں اضافی متنازع اراضی کو بھی شامل کرنے کی درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد کردی۔ عدالت نے درخواست گزار کو بیس ہزار روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔
سندھ ہائی کورٹ میں نسلہ ٹاور کی اراضی کی نیلامی میں اضافی متنازع اراضی کو بھی شامل کرنے کی درخواست کی سماعت ہوئی ۔ درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے مؤقف اختیار کیاگیاکہ نسلہ ٹاور کی اضافی اراضی کو نیلامی میں شامل نہیں کیا گیا ہے ۔ وکیل درخواست گزار کے مطابق نسلہ ٹاور کے الاٹیز کو اراضی کی نیلامی کے ذریعے رقم ادا کی جائے گی، اضافی اراضی کو نیلامی میں شامل کرنے سے الاٹیز کو دعوے کے مطابق ادائیگی ممکن ہے ۔ آفیشل اسائنی کی جانب سے مؤقف اختیار کیاگیاکہ نسلہ ٹاور کی مارکیٹ ویلیو ایک ارب ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے کا اندازہ لگایا گیا ہے ، نسلہ ٹاور کی اراضی کی نیلامی کا عمل کا 81 کروڑ 12 لاکھ روپے سے شروع ہوگا،اعتراض کا مقصد نیلامی کو روکنا ہے ۔ عدالت نے ریمارکس میں کہاکہ سپریم کورٹ نے اضافی اراضی پر تجاوزات کی بنیاد نسلہ ٹاور کو مسمار کرنے کا حکم دیا تھا، سپریم کورٹ نے 780 مربع گز کی اراضی کو نیلام کرکے الاٹیز میں تقسیم کا حکم دیا تھا، اراضی کی نیلامی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہورہی ہے ، نیلامی میں اضافی اراضی کی شمولیت سپریم کورٹ کے احکامات میں ترمیم کے مترادف ہوگی۔