پنگریو :شوگر مل کے قریب پک اپ الٹنے سے چار بچے جاں بحق
محراب پور،اندرون سندھ (نمائندگان دنیا) سندھ کے مختلف شہروں میں حادثات، خودکشی، فائرنگ اور پرتشدد واقعات میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوگئے ، کئی گھروں میں کہرام مچ گیا جبکہ مختلف مقامات پر پولیس و ریسکیو ٹیمیں سرگرم رہیں۔۔۔
محراب پور میں مہران ہائی وے پر بھاری ٹریفک پر پابندی کے باوجود تیز رفتار کوچ نے تین موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا، جس کے نتیجے میں غلام اللہ، حاکم علی اور محمد مشتاق جاں بحق ہوگئے ۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد کا تعلق گاؤں نور محمد لاشاری سے تھا، لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔ پنگریو میں شوگر مل کے قریب پک اپ الٹنے سے چار بچے جاں بحق اور 12 افراد زخمی ہوگئے ۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب زائرین صوفی بزرگ سید سمن سرکار کی درگاہ پر حاضری دینے جا رہے تھے کہ اچانک ٹائر برسٹ ہونے سے گاڑی الٹ گئی۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ روہڑی میں 45سالہ عبدالغفار نے بے روزگاری اور بیماری سے تنگ آ کر لینس ڈاؤن پل سے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرلی۔ انتظامیہ کے مطابق تیز بہاؤ کے باعث لاش کی تلاش میں مشکلات ہیں تاہم کوششیں جاری ہیں۔ محراب پور میں ایک گھر میں بندوق چلنے سے 4 سالہ فرحان جاں بحق جبکہ 7 سالہ فاطمہ شدید زخمی ہوگئی، جسے گمس گمبٹ ریفر کیا گیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ بلڑی شاہ کریم کے قریب پنجاری کینال سے نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی۔ ریسکیو ٹیم نے لاش نکال کر ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کردیا۔