جیکب آباد:سبزیوں اور آٹے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ
جیکب آباد(نمائندہ دنیا)جیکب آباد میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ، سبزیوں اور اشیائے خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، جس کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔بازار میں ٹماٹر 400 روپے فی کلو، آلو 160 روپے ، پرانا آلو 100 روپے ، پیاز 80 سے 100 روپے۔۔۔
، بھنڈی 160 روپے ، کریلا 260 روپے ، توری 140 روپے فی کلو فروخت ہورہی ہے ، جبکہ سبز مرچ نے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے 600 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے ۔ دھنیا کی ایک گڈی 250 روپے میں دستیاب ہے ۔اشیائے خورونوش کی دیگر اشیاء بھی مہنگی ہوچکی ہیں، چینی 200 روپے فی کلو میں فروخت ہورہی ہے جبکہ آٹے کے 38 کلو تھیلے کی قیمت 2600 روپے سے بڑھ کر 3700 روپے تک پہنچ گئی ہے ۔شہریوں نے شکایت کی ہے کہ مہنگائی کے اس طوفان نے متوسط اور غریب طبقے کا بجٹ بری طرح متاثر کیا ہے اور دو وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں سیلاب کے باعث سبزیوں کی قلت پیدا ہوئی ہے ، جس کے باعث وہاں سے کراچی اور سندھ کے دیگر شہروں میں سبزیاں بڑی مقدار میں بھیجی جارہی ہیں، نتیجتاً جیکب آباد سمیت صوبے بھر میں قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ادھر قیمتوں میں ہوشربا اضافے پر مقامی انتظامیہ تماشائی بنی ہوئی ہے ۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ مہنگائی پر قابو پایا جا سکے اور عوام کو ریلیف دیا جا سکے۔