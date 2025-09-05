جشنِ میلادالنبیؐ:حیدرآباد رینج میں سیکیورٹی ہائی الرٹ
حیدرآباد(نمائندہ دنیا )ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس حیدرآباد رینج طارق رزاق دھاریجو نے جشنِ میلادالنبی ؐکے موقع پر حیدرآباد رینج میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دیا ۔ اس سلسلے میں تمام ایس ایس پیز کو ہدایت دی گئی ہے۔۔۔
کہ جلوسوں، ریلیوں اور محافل کے لیے فول پروف انتظامات کیے جائیں اور امن و امان میں خلل ڈالنے والے عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے ۔ڈی آئی جی نے کہا کہ بین المسالک رواداری اور بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے علما کرام، جلوس منتظمین اور سول سوسائٹی سے قریبی رابطہ رکھا جائے ۔ پولیس کو تاکید کی گئی ہے کہ سیکیورٹی ڈیوٹی کے دوران اہم مقامات پر نمایاں ڈپلائمنٹ کی جائے اور عملے کو ذمہ داریوں کی حساسیت سے آگاہ کیا جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ 12 ربیع الاول کے جلوسوں کے موقع پر ٹریفک کی روانی یقینی بنانے ، تجاوزات ہٹانے ، روٹس کلیئر رکھنے اور مشکوک اشیا یا افراد پر کڑی نظر رکھنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔ شاپنگ سینٹرز، ریسٹورنٹس، سرکاری و نیم سرکاری دفاتر، مساجد، امام بارگاہوں، مزارات اور اقلیتی برادری کی عبادت گاہوں پر بھی سیکیورٹی کو مزید سخت کیا جائے ۔ڈی آئی جی نے ایس ایس پیز کو ہدایت دی کہ اضلاع کے داخلی و خارجی راستوں پر ناکہ بندی کو مؤثر بنایا جائے جبکہ ون ویلنگ اور بغیر سائلنسر موٹر سائیکلوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ سیکیورٹی انتظامات میں کسی بھی قسم کی غفلت یا لاپرواہی پر متعلقہ پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت محکمہ جاتی کارروائی ہوگی۔