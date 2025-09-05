کیمیکل ملے دودھ دہی اور تیل کے خلاف شہری سڑکوں پر
محراب پور (نمائندہ دنیا)ضلع نوشہرو فیروز میں کیمیکل ملے دودھ، مضر صحت دہی، ناقص گھی اور تیل کی فروخت کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی اور سماجی تنظیم اسٹاپ کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ۔۔۔
درجنوں افراد نے انصاف چوک سے پریس کلب تک مارچ کیا اور ‘‘مضر صحت دودھ دہی فروخت بند کرو’’ کے نعرے لگائے ۔ریلی سے خطاب کرتے ہوئے محمد یونس راجپر، ایم ظفر تگر، خادم سیال، محمد خالد چنہ، اقبال راجپر اور خادم مری نے کہا کہ پورے ضلع میں کیمیکل ملا دودھ اور ناقص خوراک عام فروخت ہو رہی ہے ، جس سے شہری دل، گردوں اور معدے کی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جبکہ انتظامیہ اور فوڈ کنٹرول اتھارٹی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔مقررین نے الزام لگایا کہ بعض دکانوں پر صرف نمائشی کارروائی کے طور پر تالے لگائے گئے ہیں، مگر اصل کاروبار بدستور جاری ہے ۔ سماجی تنظیم اسٹاپ، پاکستان فلاح پارٹی اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں ارشد قادری، ندیم غوری اور منور احمد نے کہا کہ محراب پور شہر میں نوے فیصد دودھ اور دہی کیمیکل ملا ہے ، جس کے نتیجے میں شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔انہوں نے وزیراعلیٰ سندھ اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جو انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔