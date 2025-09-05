صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محراب پور:دھمکیوں کے خلاف صحافتی تنظیموں کا احتجاج

  • کراچی
محراب پور (نمائندہ دنیا)سیپکو کرپشن کو اجاگر کرنے والے صحافی کاشف کمبوہ پر جھوٹا مقدمہ درج کیے جانے اور دیگر صحافیوں کو سنگین نتائج کی دھمکیوں کے خلاف محراب پور کی صحافتی تنظیموں نے احتجاج کیا۔۔۔۔

محراب پور پریس کلب، ایوان پریس کلب اور نیشنل پریس کلب کے ارکان نے عبدالمجید راہی اور منور احمد ملک کی قیادت میں مظاہرہ کیا۔مقررین کا کہنا تھا کہ اسسٹنٹ منیجر سیپکو مطیع اللہ نے ہزاروں کنڈا کنیکشنز کی نشاندہی کرنے والے صحافی کاشف کمبوہ کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے ۔ اس کے علاوہ سیپکو گردی کے خلاف احتجاج کرنے والے صحافی سلیم اور مشتاق ملک کو لائن سپرنٹنڈنٹ فہیم موجائی نے فون پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔

 

