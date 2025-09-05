جامعہ کراچی؛ لینڈ مافیا سے اراضی بچانے کے لیے سینڈیکیٹ کا اجلاس طلب
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)جامعہ کراچی کی انتظامیہ نے اپنی خالی اراضی کو لینڈ مافیا سے بچانے اور اسے استعمال میں لانے سے متعلق معاملات پر سینڈیکیٹ کا ہنگامی اجلاس پیر کو طلب کرلیا۔۔۔۔
وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی کی صدارت میں یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں بلایا گیا ہے جب حال ہی میں گزشتہ جمعہ کے ڈی اے کے بعض افسران کی جانب سے کراچی یونیورسٹی کی اراضی پر قبضے کی کوشش کی گئی تھی اور کے ڈی اے افسران باقاعدہ طور پر سلور جوبلی گیٹ کے سامنے یونیورسٹی کی خالی اراضی کے دعویدار بن کر سامنے آئے تھے ۔ادھر جامعہ کے موجودہ کیمپس کے سامنے یونیورسٹی کی 7 ایکڑ سے زائد اراضی ہے۔