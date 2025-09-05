صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رینجرز اہلکار قتل کیس:عبید عرف کے ٹو کی اپیل پر فیصلہ محفوظ

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے لیاقت آباد میں رینجرز اہلکار کے قتل کیس میں ایم کیو ایم کے مرکز سے گرفتار ملزم عبید عرف کے ٹو کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کرلیا۔۔۔

 سماعت کے دوران جسٹس عمر سیال نے ریمارکس دیے کہ 27 سال قبل کراچی جیسے شہر میں قتل ہوا اور ملزم آزاد گھومتا رہا، اس وقت کے آئی جی اور حکومتی ذمہ داروں کو بھی گرفتار کرکے جیل میں ڈال دینا چاہیے تھا۔وکیل صفائی نے مؤقف اختیار کیا کہ کیس کا دو بار ٹرائل ہوچکا ہے ، ایم کیو ایم مرکز 90 سے گرفتار تمام ملزمان رہا ہوچکے ہیں، صرف عبید کے ٹو جیل میں ہے ، جبکہ اس کیس میں گرفتاری 2021 میں ظاہر کی گئی۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ ملزم نے اعتراف جرم کیا ہے اور اے ٹی سی نے قانون کے مطابق عمر قید کی سزا سنائی، اس لیے وہ بریت کا حقدار نہیں۔دریں اثنا ء انسداد دہشت گردی عدالت نے ایم کیو ایم رہنماؤں کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر اور ملک مخالف نعرے بازی کے مقدمات میں مفرور ملزم رومان کو اشتہاری قرار دے دیا، جبکہ دوسرے مفرور ملزم محسن انصاری کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا حکم دیتے ہوئے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ۔ادھرسندھ ہائی کورٹ نے ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکے کے خلاف درخواست پر سندھ حکومت، کمشنر کراچی، ڈپٹی کمشنر جنوبی،ڈی جی سیپا و دیگر کو نوٹس جاری کردیے ۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر فریقین سے 6 اکتوبر تک جواب بھی طلب کرلیا ہے۔

 

