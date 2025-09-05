وزیراعظم سندھ کے لوگوں کوتنہا نہیں چھوڑینگے ،راجہ خلیق الزمان
کراچی (اسٹاف رپورٹر)وفاقی حکومت نے سندھ کے لوگوں کو خوشخبری سنادی،ترجمان حکومت پاکستان سندھ بیرسٹرراجہ خلیق الزمان انصاری کہتے ہیں کراچی سے پشاور تک چھ رویہ ایم ٹین موٹروے تعمیر کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا۔۔۔
، کراچی کینیٹ اسٹیشن کو بھی لاہوراسٹیشن کی طرز پر خوبصورت بنایا جائے گا،ٹرینوں کو اپ گریڈ کرکے اس میں سہولتیں فراہم کریں گے ۔راجہ خلیق الزمان انصارینے وفاقی حکومت کی جانب سے کراچی سمیت سندھ بھرمیں میگامنصوبے شروع کرنے کی نوید بھی سنائی۔ترجمان حکومت پاکستان سندھ برائے وزرات اطلاعات بیرسٹرراجہ خلیق الزماں انصاری نے وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ کے لوگوں کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم شہبازشریف سندھ کے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے ۔ گزشتہ روز 2 وفاقی وزراء جن میں وفاقی وزیرریلوے حنیف عباسی اور وفاقی وزیر علیم خان نے کراچی کا دورہ کیا۔راجہ انصاری نے سندھ کے عوام کو پہلی خوشخبری دیتے ہوئے بتایا کہ وفاق کراچی سے حیدرآباد چھ رویہ M10 موٹروے بنانے جارہا ہے جس سے لاکھوں لوگ آسان سفری سہولتوں سے مسفتید ہوسکیں گے ۔ کراچی سے پشاور عوام موٹروے پر بلاخوف و خطر سفر کرسکیں گے ۔ دوسرا کراچی کینیٹ اسٹیشن کو لاہور اسٹیشن کے طرز پر خوبصورت بنانے جارہے ہیں۔کینٹ اسٹیشن پرفیملیزہال،ویٹنگ ایریا،سی آئی پی لاونج بنے گا۔ترجمان حکومت پاکستان کا کہنا تھا کہ مسافروں کو کینٹ اسٹیشن پر ایک پرسکون ماحول میسرہوگا۔