سندھ :ملک کا پہلا ڈیجیٹل ورکر ویلفیئر کارڈ متعارف کرانیکااعلان
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ حکومت نے مزدوروں کے لیے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے سندھ انشورنس کمپنی کے تعاون سے ملک کا پہلا ڈیجیٹل ورکر ویلفیئر کارڈ متعارف کرانے کا اعلان کردیا۔۔۔
وزیر محنت و افرادی قوت سندھ شاہد عبدالسلام تھہیم نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارڈ 34 لاکھ صنعتی مزدوروں کو شفاف، خودکار اور کاغذی کارروائی سے آزاد سہولت فراہم کرے گا۔انہوں نے مزید کہا کہ اب مزدوروں کو بروکرز پر انحصار یا لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ تمام فلاحی سہولتیں ان کے شناختی کارڈ سے براہِ راست منسلک ہوں گی۔ صرف رجسٹرڈ مزدور ہی اس کارڈ کے اہل ہوں گے ، اندراج کا عمل نہایت آسان بنایا گیا ہے اور یہ نادرا و ای او بی آئی کے ڈیٹا کے ذریعے خودکار تصدیق پر مبنی ہوگا۔سیکریٹری محنت رفیق قریشی نے بتایا کہ ورکر ویلفیئر کارڈ کے ذریعے مزدوروں کو ڈیتھ گرانٹ، شادی گرانٹ، تعلیمی وظائف اور دیگر فلاحی سہولتیں براہِ راست فراہم کی جائیں گی۔ سندھ انشورنس لمیٹڈ اور تکافل سسٹم کے تحت ہر رجسٹرڈ مزدور کو ملک بھر کے 250 سے زائد اسپتالوں میں سالانہ سات لاکھ روپے تک حادثاتی ہیلتھ انشورنس کوریج ملے گی جو مکمل طور پر کیش لیس ہوگی۔وزیر محنت نے مزید اعلان کیا کہ محنت کش خواتین کے لیے 10 ہزار الیکٹرک موٹر سائیکلیں مفت فراہم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ سلائی مشینوں کی تقسیم، فلاحی کالونیوں اور تعلیمی اداروں کی بحالی کے منصوبے بھی جاری ہیں۔