کراچی میں آٹاسب سے مہنگا ، کوئی بازپرس نہیں،کاشف سعید

  کراچی
کراچی میں آٹاسب سے مہنگا ، کوئی بازپرس نہیں،کاشف سعید

کراچی(اسٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی سندھ کے امیر کاشف سعید شیخ نے چینی کے بعد آٹے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کو حکومتی نااہلی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مفاد پرست حکمرانوں نے عوام کو آٹا اور چینی مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے ۔۔۔

ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کراچی کے شہری اس وقت ملک میں سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں مگر ناجائز منافع خوروں سے بازپرس کرنے والا کوئی نہیں ہے ۔سیلاب کی صورتحال کو جواز بناکر پہلے ہی سبزیوں کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، اب آٹا بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے ۔ مافیا پہلے کاشتکاروں سے اونے پونے گندم خریدتی ہے ، پھر ذخیرہ کرکے مصنوعی بحران پیدا کرتی ہے اور اپنی مرضی کے نرخ مقرر کرتی ہے ، جس کا براہِ راست بوجھ عوام پر پڑتا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ چکی کا آٹا 20 روپے اضافے کے ساتھ 120 روپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے  ۔ گندم کی بوری کی قیمت سات ہزار سے بڑھ کر نو ہزار روپے تک جا پہنچی ہے۔کاشف سعید شیخ نے کہا کہ آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے باعث روٹی اور بیکری آئٹمز کی قیمتیں بھی بڑھنے کا خدشہ ہے ۔ سندھ حکومت کو خاموش تماشائی بننے کے بجائے سخت کارروائی کرتے ہوئے عوام کو ریلیف دینا چاہیے ۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکمران عوامی مشکلات کو نظرانداز کر رہے ہیں تو کم از کم اپنے ہی ادارۂ شماریات کی رپورٹس پر توجہ دیں جو ہر ہفتے مہنگائی میں اضافے کی خوشخبریسناتی ہیں۔

