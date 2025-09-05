صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حجاب حیا کی علامت ، مغرب اس سے خوفزدہ ہے ،منعم ظفر

کراچی(اسٹاف رپورٹ)جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے تحت 4 ستمبر کو عالمی یوم حجاب کے سلسلے میں ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی پریس کلب کے سامنے خواتین کی حجاب واک کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 واک میں خواتین وکلاء، صحافیوں، ڈاکٹرز، این جی اوز کی نمائندہ خواتین سمیت مختلف شعبوں کی خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔واک کی شرکاء نے مختلف بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے ۔ واک کو غزہ کی مظلوم خواتین سے منسوب کیا گیا۔واک سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا کہ مغرب نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اسلامی تہذیب و ثقافت پر حملے شروع کیے ہیں۔ حجاب حیا کی علامت ہے لیکن مغرب اس تصور سے خوفزدہ ہے اور دہرا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مروہ الشربینی کو عدالت کے اندر شہید کیا جانا اس رویے کی واضح مثال ہے ۔ ناظمہ جماعت اسلامی کراچی جاوداں فہیم نے خطاب میں کہا کہ حجاب صرف دو گز کپڑے کا نام نہیں بلکہ معاشرتی رویے کا حصہ ہے ۔ مغربی قوتیں میڈیا کے ذریعے خاندانی نظام، ناموس رسالت ﷺاور حجاب کو نشانہ بنا رہی ہیں، لیکن ہم حیا کے کلچر کو عام کرتے رہیں گے ۔اس موقع پر خواتین صحافیوں کو اسکارف اور فوٹوگرافرز کو فلسطینی رومال پیش کیے گئے ۔ واک میں سابقہ ناظمہ کراچی اسماء سفیر، صائمہ اعجاز، فریحہ اشرف، ندیمہ تسنیم، ہاجرہ عرفان، شیبا طاہر، حمیرا امان اور ثمرین احمد بھی شریک تھیں۔

 

