اظہار رائے کی آزادی میں صحافیوں کااہم کردار،میئر

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی میں صحافیوں اور ان کی تنظیموں کا اہم کردار رہا ہے ،خالقدینا ہال میں پی ایف یو جے کی پلاٹینم جوبلی کی یادگار قائم کی جائے گی۔۔۔

 تاکہ آنے والی نسلوں کو تحریک پاکستان کے رہنماؤں کے ساتھ صحافی برادری کی قربانیوں اور خدمات سے روشناس کرایا جاسکے ۔ ان خیالات کا اظہار میئرنے پی ایف یو جے کے عہدیداروںکے ساتھ یادگار کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔میئر نے کہا کہ ایک سیاسی کارکن ہوں لیکن صحافتی گھرانے سے تعلق ہونے کی بنیاد پر میرا صحافی برادری سے گہرا رشتہ ہے۔

 

