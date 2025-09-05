یورپی معیار کے سی آئی پی لاؤنج کا افتتاح 22ستمبر کو ہوگا
کراچی(بزنس رپورٹر)وفاقی وزیر برائے ریلوے حنیف عباسی نے پاکستان ریلوے کو جدید، مؤثر، شفاف اور کاروبار دوست ادارہ بنانے کے لیے اصلاحات، بحالی کے اقدامات اور ترقیاتی منصوبوں کا ایک جامع پیکیج پیش کیا ہے۔۔۔
۔انہوں نے بتایا کہ 15 ارب روپے مالیت کی ریلوے اراضی پہلے ہی واپس لی جا چکی ہے جبکہ رواں سال مزید 50 ارب روپے مالیت کی جائیدادیں واپس لی جائیں گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان ریلوے کی جائیداد کو فروخت نہیں کیا جائے گا ،البتہ ریونیو شیئرنگ کی بنیاد پر شراکت داری کے منصوبے ضرور زیر غور ہیں ۔ کراچی چیمبر کے دورے پرانہوں نے اعلان کیا کہ کراچی اسٹیشن پر جدید ترین سی آئی پی لاؤنج کا افتتاح 22 ستمبر کو کیا جائے گا جس کے بارے میں وفاقی وزیر نے دعویٰ کیا کہ یہ یورپ سے بھی بہتر ہوگا۔انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 480 کلومیٹر پر محیط کراچی تا روہڑی طویل ریلوے لائن کا سنگ بنیاد جون 2026 تک رکھا جائے گا۔وزیر ریلوے نے کہا کہ 155 ریلوے اسٹیشنز کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا رہا ہے جن میں کراچی کے 27 اسٹیشنز بھی شامل ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ میٹر ریگولرائزیشن کے ذریعے 4 ارب روپے کی بچت کی گئی ۔انہوں نے واضح کیا کہ بغیر ٹکٹ سفر کرنے والے اور ان کی مدد کرنے والے افراد کو اب قید کی سزا دی جائے گی حتیٰ کہ وزراء یا چیئرمین ریلوے بھی بغیر ٹکٹ سفر نہیں کر سکتے ۔