سندھ ہائیکورٹ نے پارکوں اور میدانوں کا کمرشل استعمال غیر قانونی قرار دے دیا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے کے ایم سی کی جانب سے پارکس اور گراؤنڈز کوپبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یا کرایہ پر دینے کے فیصلے کو غیر قانونی اور کالعدم قرار دے دیا ۔ دو رکنی بینچ نے جماعت اسلامی کے بلدیاتی نمائندوں کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا ۔۔۔
کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت کے ایم سی کو پارکس کے انتظام کا اختیار ہی نہیں، اس لیے کے ایم سی کا پارکس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر یا کرائے پر کسی فریق کو دینے کا اقدام دائرہ اختیار سے تجاوز تھا۔ عدالت نے کے ایم سی کی منظور کردہ 19 مئی 2025 کی قرارداد منسوخ کرتے ہوئے تمام پرائیویٹ پارٹنرشپ معاہدے ختم کرنے اور تمام پارکس و رفاہی پلاٹس کو ان کی اصل حالت میں بحال کرنے کا حکم دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عوامی سہولت کیلئے مخصوص زمین کا استعمال کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا حتیٰ کہ کسی اور عوامی سہولت کیلئے بھی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ شہریوں کے بنیادی حقوق اور آئین کے آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے جس میں صاف ماحول اور عوامی مقامات تک رسائی شامل ہے ۔ سٹی کونسل کے اپوزیشن لیڈر سیف الدین اور ٹاؤن چیئرمینوں نے درخواست میں مؤقف تھا کہ کے ایم سی نے غیر قانونی طور پر پارکس نجی کمپنیوں کے حوالے کر دیے جو تجارتی بنیادوں پر چلائے جا رہے ہیں، عوام سے فیس وصول کی جا رہی ہے اور بنیادی سہولت کو کاروبار میں بدل دیا گیا ہے ۔ درخواست گزاروں کے وکیل محمد واؤڈا نے مؤقف اختیار کیا کہ یہ اقدام کراچی بلڈنگ ریگولیشنز اور آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے ، تاہم کے ایم سی کے وکیل نے اسے صرف پارکس کی بہتری اور دیکھ بھال کا جواز قرار دیا جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔دوسری جانب سٹی کورٹ میں صفائی اور سیوریج کے سنگین مسائل پر جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے وکلاء کی براہِ راست شکایت پر سماعت کرتے ہوئے میئرکراچی، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، ٹی ایم سی اور دیگر اداروں کو احکامات جاری کر دیے ۔ عدالت نے کہا کہ سٹی کورٹ میں پانی کے نکاس اور صفائی کے فوری انتظامات یقینی بنائے جائیں اور اگر فریقین کو عدالتی احکامات پر اعتراض ہے تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ درخواست گزار نے مؤقف اختیار کیا کہ حالیہ بارشوں کے بعد سٹی کورٹ کی صورتحال انتہائی خراب ہو گئی ،جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہیں اور داخلی راستوں پر سیوریج کا پانی کھڑا ہے ۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ فوری طور پر صفائی اور سیوریج کے مسائل حل کرنے کا حکم دیا جائے ۔ عدالت نے نشاندہی کی کہ اسی نوعیت کی ایک درخواست پہلے سے زیرِ سماعت ہے جس میں کے ایم سی کے وکیل نے مؤقف اپنایا تھا کہ سیوریج کے مسائل واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی ذمہ داری ہیں، البتہ برساتی نالوں کی صفائی کے ایم سی کے ذمے آتی ہے ۔ عدالت نے کہا کہ عوام کو درپیش مسائل حل کرنا فریقین کی ذمہ داری ہے اور عدالتی احاطے میں صفائی اور نکاسیٔ آب کے انتظامات کو فوری یقینی بنایا جائے ۔ عدالت نے سٹی کورٹ میں آوارہ کتوں کی موجودگی پر بھی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی وجہ سے سائلین اور وکلاء کی حفاظت کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو حکم دیا کہ آوارہ کتوں کو فوری طور پر عدالت کے احاطے سے منتقل کیا جائے اور اس مقصد کے لیے جانوروں کے ساتھ کام کرنے والی این جی اوز کی مدد بھی حاصل کی جا سکتی ہے ۔