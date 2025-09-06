عید میلادالنبی ؐکی مناسبت سے مختلف علاقوں میں تقاریب
میرپور خاص،سکھر(بیورو رپورٹ)محکمہ تعلیم پرائمری ایجوکیشن میرپورخاص کے زیرِاہتمام محترمہ شہید بینظیر بھٹو اسپورٹس اسٹیڈیم میں 1500واں جشنِ عید میلادالنبی ﷺ کے سلسلے میں عشرہ ختم نبوت رحمت للعالمین شاندار پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔
اس موقع پر ضلع بھر کے گورنمنٹ پرائمری اسکولوں کے طلبہ و طالبات کے درمیان حسن قرأت، نعت، سوال و جواب اور تقاریر کے مقابلے ہوئے ۔تقریب میں ڈائریکٹر سیکنڈری ایجوکیشن اقبال کمبھر، ٹی ای اوز سلیمان گرگیز سمیت طلبہ و طالبات شریک ہوئے۔ سکھر میں جشنِ میلاد النبی ؐکے سلسلے میں سکھر میلاد کونسل اور جمعیت علماء پاکستان کے زیر اہتمام 40واں سالانہ مقابلہ نعت خوانی و میلاد کانفرنس میلاد مصطفیٰ چوک گھنٹہ گھر پر منعقد ہوئی۔ علاوہ ازیں جمعیت طلباء اسلام یونٹ شہید اسلام قریشی گوٹھ سکھر کے زیر اہتمام گورنمنٹ ہائی اسکول عزیز آباد قریشی گوٹھ میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں گورنمنٹ ڈگری کالج سکھر کے پرنسپل قاری عبدالصمد بندھانی اور دیگر نے شرکت کی ۔