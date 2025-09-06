صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت سے چھوڑا گیا پانی پنجاب میں سیلاب کا باعث بنا،مکیش چاؤلہ

  • کراچی
بھارت سے چھوڑا گیا پانی پنجاب میں سیلاب کا باعث بنا،مکیش چاؤلہ

کندھ کوٹ (نمائندہ دنیا )دریائے سندھ میں درمیانے درجے کے سیلاب کے بعد سندھ حکومت نے ممکنہ بڑے سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔

 اس سلسلے میں ضلع کشمور اور کندھ کوٹ کے لیے مقرر کیے گئے فوکل پرسن صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ اور ایم پی اے میر نادر خان مگسی نے اولڈ ٹوڑی، کے کے بند، گڈو بیراج اور ٹوڑی بند کا دورہ کیا۔محکمہ آبپاشی کے انجینئر امیر بخش مہر نے ٹوڑی بند پر موجودہ اور ممکنہ صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی اور کہا کہ ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے اور فی الحال کہیں بھی کوئی خطرہ موجود نہیں۔بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ اور میر نادر خان مگسی نے کہا کہ بھارت سے چھوڑا گیا پانی پنجاب میں سیلاب کا باعث بنا ہے ،تاہم دریائے سندھ ایک بڑا دریا ہے جس میں 10 لاکھ کیوسک سے زائد پانی آسانی سے گزر سکتا ہے۔

 

