جھڈو:کار اور موٹر سائیکل میں تصادم،دو افراد چل بسے
جھڈو، محراب پور، روہڑی(نمائندگان دنیا) جھڈو، محراب پور، روہڑیاور جامشورو میں پیش آنے والے مختلف حادثات اور فائرنگ کے واقعات میں چار افراد جاں بحق جبکہ بچوں سمیت کئی افراد زخمی ہوگئے۔
جھڈو مٹھی ہائی وے پر روشن آباد کے قریب آلٹو کار اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں کوٹ غلام محمد کے رہائشی گلاب بھیل موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا جبکہ زخمی مارو بھیل کو اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے ہی میں دم توڑ گیا۔ کار ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا جبکہ پولیس نے گاڑی اور موٹر سائیکل تحویل میں لے لی۔ محراب پور کے نواحی گاؤں دیوان جو کڑو میں ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت پر رہزنوں نے فائرنگ کرکے دل مراد لغاری کو قتل اور اس کے سات سالہ بیٹے اویس لغاری کو زخمی کردیا۔ دوسری جانب قومی شاہراہ پر ٹرالر کی زد میں آکر محبوب خاص خیلی جاں بحق جبکہ اس کا بیٹا زخمی ہوگیا۔ پولیس نے کارروائی شروع کردی ہے تاہم ملزمان فرار ہوگئے۔ روہڑی میں قومی شاہراہ پر ہرانی ٹول پلازہ کے مقام پر 22 سالہ امتیاز جسکانی کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کرکے شدید زخمی کردیا جسے تشویشناک حالت میں سکھر سول اسپتال منتقل کردیا گیا۔ ورثا نے انصاف کی اپیل کی ہے جبکہ پولیس نے تفتیش شروع کردی۔ ادھر جھانگڑو تھانے کی حدود میں ہی ایک روز قبل ڈاکوؤں نے کیش شاپ پر دھاوا بول کر ڈھائی لاکھ روپے اور موبائل فونز لوٹ لئے تھے۔ ادھر جامشورو میں کوٹری کے مقام پر دریائے سندھ میں ماہی گیروں کی کشتی الٹ گئی۔ دو ماہی گیر محفوظ رہے جبکہ 50 سالہ خدا بخش ملاح پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گیا۔ مقامی غوطہ خوروں نے لاش کی تلاش شروع کردی ہے۔