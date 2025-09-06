سندھ حکومت اپنے رویے میں تبدیلی لائے ،ایم کیوایم
حیدرآباد (نمائندہ دنیا )دریائے سندھ کے سیلابی پانی کی آمد نے حیدرآباد کے مختلف علاقوں خصوصاً لطیف آباد، سحرش نگر اور حبیب فارم کے مکینوں میں شدید خوف و ہراس پیدا کر دیا۔۔۔
جبکہ انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی خاطر خواہ انتظامات نہ ہونے پر عوام میں بے چینی بڑھ گئی۔ ایم کیو ایم حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے رکن قومی اسمبلی پروفیسر انجینئر عبدالعلیم خانزادہ اور رکن صوبائی اسمبلی انجینئر صابر حسین قائم خانی نے سیلاب سے متاثرہ اور متوقع متاثرہ علاقوں کے مسلسل دورے کیے ۔ عوام نے شکایات کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے اور ماضی میں ہونے والے نقصانات کی تلافی بھی صرف اعلانات تک محدود رہی۔ متحدہ اراکین اسمبلی نے صوبائی حکومت اور انتظامیہ کے رویے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسی جمہوری حکومت ہے جو حیدرآباد کے عوامی مینڈیٹ کو نظرانداز کر رہی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی سیلاب فنڈز کے استعمال کا آج تک کوئی حساب سامنے نہیں آیا۔ایم کیو ایم اراکین نے سندھ حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنے رویے میں تبدیلی لائے اور حیدرآباد کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بننے والی انتظامی کمیٹیوں کے اجلاس میں ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی کو شامل کیا جائے۔