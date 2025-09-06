صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میجر عزیز بھٹی شہید کی یاد میں گرلز کے مختلف کھیلوں کا انعقاد

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)یومِ دفاع کے سلسلے میں محکمہ کھیل کے زیر اہتمام یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر ضلع جنوبی کراچی میں میجر عزیز بھٹی شہید کی یاد میں گرلز کے مختلف کھیلوں کا انعقاد کیا گیا۔

 ترجمان محکمہ کھیل کے مطابق گیمز میں 200 سے زائد گرلز کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر فرید علی کے مطابق گیمز میں گرلز ٹینس، والی بال، ٹگ آف وار اور ٹیبل ٹینس اسپورٹس گالا شامل تھے ۔تقریب کے مہمانِ خصوصی ایڈیشنل سیکریٹری کھیل اسد اسحاق، سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کے احمد علی راجپوت، ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر ساؤتھ فرید علی تھے ۔ ڈسٹرکٹ اسپورٹس افسر فرید علی کا کہنا تھا کہ گرلز ٹیبل ٹینس میں پہلی پوزیشن آصفہ اکرام، دوسری پوزیشن مہوش فیصل اور تیسری پوزیشن نازین آصف نے حاصل کی،گرلز ٹینس میں پہلی پوزیشن افشاں فاطمہ نے حاصل کی،گرلز رسہ کشی کے مقابلے میں کے ایم اے گرلز ڈگری کالج نے پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ دوسری پوزیشن ٹی آئی اے نے حاصل کر کے رنر اپ کی ٹرافی جیت لی۔ ترجمان محکمہ کھیل سندھ کا کہنا تھا کہ گرلز ریلے ریس میں بھی کے ایم اے گرلز ڈگری کالج نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے ٹرافی اپنے نام کی۔ پوزیشن حاصل کرنے والی دیگر کھلاڑیوں میں بھی میڈلز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے ۔

 

