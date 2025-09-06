ٹریفک حادثات میں کانسٹیبل سمیت 7 افراد جاں بحق
کراچی(اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات کے نتیجے میں مزید سات افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ متعدد زخمی ہوگئے۔
تفصیلات کے مطابق سپر ہائی وے پر ٹرک کی ٹکر سے ڈاٹسن گاڑی تباہ ہوگئی، حادثے میں ڈاٹسن میں سوار خادم حسین جاں بحق جبکہ 25 سالہ وزیر نامی شخص زخمی ہوگیا۔ دوسرے واقعے میں ایئرپورٹ وائرلیس گیٹ کے قریب تیز رفتار کار فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں کار سوار عبدالواحد جاں بحق جبکہ 60 سالہ ثاقب زخمی ہوگیا۔ متوفی اور مضروب محمود آباد نمبر 6 کے رہائشی ہیں،متوفی عبدالواحد محکمہ پولیس میں کانسٹیبل اور سی ٹی ڈی سول لائن تھانے میں تعینات تھا۔ ادھر ناردرن بائی پاس ہمدرد کٹ کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 51 سالہ یامین جاں بحق اور 55 سالہ سعید زخمی ہوگئے ۔ پولیس نے ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر کے گاڑی قبضے میں لے لی۔ اس کے علاوہ ماڑی پور روڈ مچھر کالونی میں نفسیاتی اسپتال کے قریب ایک نامعلوم تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے 30 سالہ راہگیر جاں بحق ہوگیا۔ ادھر بلدیہ ٹاؤن سعید آباد میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے 20سالہ موٹر سائیکل سوار رمضان علی جاں بحق ہوگیا۔ اسی طرح اورنگی ٹاؤن اسلام چوک کے قریب بھی ٹریفک حادثے میں ایک بائیک سوار زندگی کی بازی ہار گیا۔ادھر پورٹ قاسم کے قریب ٹرین کی زد میں آکر ایک خاتون جاں بحق ہوگئی۔