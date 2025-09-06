صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
پلاٹ کی ملکیت کے تنازع پر دائر درخواست مسترد

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی نے پلاٹ کی ملکیت کے تنازع پر دائر درخواست کو مسترد کردیا، جس میں گورنر سندھ، ڈپٹی کمشنر ایسٹ اور ایس ایچ او عزیز بھٹی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔

عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار اور مخالف فریق پہلے ہی اس پلاٹ کے معاملے پر سول عدالتوں میں کیس دائر کر چکے ہیں، اس لیے فوجداری مقدمہ درج کرنے کی ضرورت نہیں بنتی ۔ عدالت نے وضاحت کی کہ یہ ایک سول نوعیت کا مسئلہ ہے اور اس کا حل صرف سول عدالت ہی دے سکتی ہے ۔ سماعت کے دوران نامزد افراد کے وکلا نے عدالت سے کہا کہ انہیں درخواست کی کاپی فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنا جواب دے سکیں جبکہ درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اپنایا کہ ان کا مؤکل گلشن اقبال بلاک 13-ای میں پلاٹ کا واحد مالک ہے اور وہ یہ پلاٹ گفٹ ڈیڈ کے ذریعے اپنی اہلیہ کو منتقل بھی کرچکا ہے ۔ 

 

