کم عمری میں شادی ایک اہم سماجی مسئلہ ہے ،شاہینہ شیر علی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر برائے خواتین بہبود شاہینہ شیر علی نے کہا ہے کہ کم عمری میں شادی ایک اہم سماجی مسئلہ ہے ، جس کے خاتمے کیلئے قانون سازی کے ساتھ اس پر عملدرآمد کرانا بھی نہایت ضروری ہے۔
یہ بات انہوں نے ایک اجلاس کے دوران کہی ۔صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ خواتین بہبود کے ادارے سے منسلک محکموں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں تاکہ بچیوں کا تحفظ اور ان کا روشن مستقبل یقینی بنایا جا سکے ۔ سندھ حکومت خواتین کی بہبود کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے اور ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ کسی بھی بچی یا خاتون کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی۔