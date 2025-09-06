صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
گندم کی سنچری،آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ،شہری پریشان

کراچی(رپورٹ:حمزہ گیلانی)شہر قائد میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں ایک بار پھر تیزی آ گئی ۔ چیئرمین گروسرز اینڈ ہول سیلرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کے مطابق گندم کی قیمت ایک ہی روز میں 8 روپے اضافے کے بعد 100 روپے فی کلو تک پہنچ گئی جس کے باعث آٹے کی قیمتیں بھی مسلسل بڑھ رہی ہیں۔

 انہوں نے کہا کہ صرف ایک ماہ کے دوران گندم کی قیمت 52روپے فی کلو سے دگنی ہو کر 100 روپے فی کلو تک جا پہنچی جو عام صارف کیلئے انتہائی تشویشناک صورتحال ہے ۔ عبدالرؤف ابراہیم نے دنیا نیوز کے توسط سے مطالبہ کیا کہ سندھ حکومت بھی پنجاب حکومت کی طرح گندم کے نئے سرکاری نرخ جاری کرے تاکہ مصنوعی مہنگائی پر قابو پایا جا سکے ۔انہوں نے واضح کیا کہ سندھ میں گندم وافر مقدار میں موجود ہے اور درآمد کی کوئی ضرورت نہیں لہٰذا قیمتوں کو مستحکم رکھنے کیلئے موثر اقدامات کیے جائیں۔انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب کے باوجود گندم سیکٹر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا،اس لیے قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ بلاجواز ہے ۔ شہریوں نے حکومت سے مداخلت کا مطالبہ کیا ہے تاہم متعلقہ ادارے قیمتوں کو لگام ڈالنے میںناکام دکھائی دیتے ہیں۔

