  • کراچی
1500 واں جشن میلادالنبی ؐعقیدت و احترام کیساتھ منایا گیا

لاڑکانہ، سکھر، حیدرآباد، اندرون سندھ (بیورو رپورٹ،نمائندگان دنیا )ملک بھر کی طرح سندھ کے مختلف شہروں میں بھی 1500 واں جشنِ عید میلادالنبی ﷺ عقیدت و احترام اور والہانہ محبت کے ساتھ شایانِ شان انداز میں منایا گیا۔

جلوسوں، ریلیوں کے دوران فضا نعرۂ رسالت ؐاور مرحبا یا مصطفیٰؐ کے نعروں سے گونج اُٹھی۔  لاڑکانہ میں پاکستان سنی تحریک، جماعت اہلِ سنت، جمعیت علماء پاکستان اور انجمن طلباء اسلام کی جانب سے مرکزی ریلیاں نکالی گئیں جن میں ایم پی اے جمیل احمد سومرو، ایم پی اے سُہیل انور سیال، ڈپٹی کمشنر شرجیل نور چنا، ایس ایس پی احمد فیصل چوہدری سمیت ہزاروں عاشقانِ رسول ﷺ شریک ہوئے ۔ دعوت اسلامی اور جماعت اہلِ سنت بھینس کالونی کی ریلیوں نے بھی شہر کی رونق بڑھائی۔ شرکا نے سبز پرچم، نعلین مبارک اور روضۂ رسول ﷺ کی تصاویر والے بینرز اٹھا رکھے تھے ۔علاوہ ازیں درگاہ عالیہ مشوری شریف میں جلسہ عام ہوا جس سے سجادہ نشین سائیں شفیع محمد مشوری اور پروفیسر میاں منظور احمد مشوری سمیت علما و مشائخ نے خطاب کیا۔ محفل نعت پوری رات جاری رہی جبکہ 100 سے زائد حفاظ اور علما کی دستاربندی کی گئی۔ آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے اجتماعی دعا مانگی گئی۔ سکھر میں انجمن شیریہ قادریہ کی جانب سے \"محفل خوشبوئے مصطفیٰ ﷺ\" منعقد ہوئی۔ مفتی اعظم فقیہ العصر حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم قادری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عید میلادالنبی ﷺ عیدوں کی عید ہے اور یہ دن اللہ تعالیٰ کے شکرانے کا موقع ہے ۔ عاشقانِ رسول ﷺ نے نفلِ شکرانے ادا کیے جبکہ نعت خواں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے رہے ۔ادھر سکھر کے مرکزی جلوس میں پولیس اور رینجرز کے ساتھ سول ڈیفنس کے رضاکاروں نے بھی ڈیوٹیاں سرانجام دیں۔ ۔علاوہ ازیں حیدرآباد، میرپور خاص، جیکب آباد، خیرپور، دادو، نوابشاہ اور دیگر شہروں میں بھی میلادالنبی ﷺ کی محافل و ریلیاں نکالی گئیں جن میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔

