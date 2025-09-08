سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مویشیوں کی ویکسی نیشن
سکھر (بیورو رپورٹ)دریائے سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جانوروں کی ویکسی نیشن کردی گئی۔
ضلع سکھر کی نیو سٹی، روہڑی اور پنو عاقل تحصیلوں کے دریائی حفاظتی بندوں ـ بچل شاہ، جعفرآباد، توڈل شاہ، پی پوائنٹ علی واھ، سومرا پنھواری اور ارل سدھوجا پر 6 ویکسینیشن کیمپ قائم کیے گئے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو اسٹاک سکھر پیر بخش لغاری کے مطابق 10 جولائی سے اب تک 88 ہزار 438 سے زائد جانوروں کو ویکسین دی جا چکی ہے ، جن میں 53 ہزار 256 بڑے اور 35 ہزار 192 چھوٹے جانور شامل ہیں۔