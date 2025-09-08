صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مویشیوں کی ویکسی نیشن

  • کراچی
سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مویشیوں کی ویکسی نیشن

سکھر (بیورو رپورٹ)دریائے سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جانوروں کی ویکسی نیشن کردی گئی۔

ضلع سکھر کی نیو سٹی، روہڑی اور پنو عاقل تحصیلوں کے دریائی حفاظتی بندوں ـ بچل شاہ، جعفرآباد، توڈل شاہ، پی پوائنٹ علی واھ، سومرا پنھواری اور ارل سدھوجا پر 6 ویکسینیشن کیمپ قائم کیے گئے  ۔ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو اسٹاک سکھر پیر بخش لغاری کے مطابق 10 جولائی سے اب تک 88 ہزار 438 سے زائد جانوروں کو ویکسین دی جا چکی ہے ، جن میں 53 ہزار 256 بڑے اور 35 ہزار 192 چھوٹے جانور شامل ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں تیز کرنیکا حکم

فوڈ اتھارٹی کے چھاپے ، ڈیڑھ لاکھ کلو خراب اچار ، 3 ہزار کلو سرکہ تلف

زکریا یونیورسٹی آج سے کھلے گی، ہاسٹلز میں طلبہ کی آمد شروع

سیلاب متاثرین کیلئے ڈی سی کمپلیکس میں ریلیف کیمپ قائم

ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں عشرہ رحمت اللعالمین

ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ایمان کا لازمی جزو :فیصل عمران

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر