سکھر :نوسر باز خاتون کی واردات، 4 تولہ سونا لوٹ کر فرار
سکھر(بیورو رپورٹ) تھانہ اے سیکشن کی حدود ہائی کورٹ روڈ پر نوسر باز خاتون نے چالاکی سے گھر میں گھس کر خواتین کو جھانسے میں لے لیا اور 4 تولہ سونا لوٹ کر فرار ہوگئی۔
تفصیلات کے مطابق ہائی کورٹ روڈ نزد بے نظیر فیملی پارک پر اقبال احمد سومرو کے گھر ایک نامعلوم خاتون پہنچی اور گھر کی خواتین کو سونا ڈبل کرنے کا لالچ دیا۔ خواتین اس کے جھانسے میں آگئیں اور اپنے زیورات اسے تھما دیے ۔ نوسر باز خاتون موقع پاتے ہی 4 تولہ سونا لے کر فرار ہوگئی۔ اہلخانہ نے پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمہ کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا اور لوٹا گیا سونا برآمد کرایا جائے گا۔