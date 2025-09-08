صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دریائے سندھ میں آبی سطح میں مسلسل اضافہ، کئی علاقے زیرِ آب

  • کراچی
دریائے سندھ میں آبی سطح میں مسلسل اضافہ، کئی علاقے زیرِ آب

محراب پور،اندرون سندھ (نمائندگان دنیا ،بیورورپورٹ)دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے جس کے باعث سندھ کے مختلف اضلاع میں کچے کے علاقوں کے مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔

محراب پور میں دریائے سندھ کے ساتھ کچے کے 100 کلو میٹر علاقے میں پانی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور متعدد دیہات زیرِ آب آچکے ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ریلیف میں سہولیات کی کمی، فیلڈ اسپتال اور بنیادی ضروریات نہ ہونے کے باعث متاثرین شہروں میں کرایہ کے مکانوں یا رشتہ داروں کے پاس پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ اس دوران مٹھیانی پولیس کی حدود میں پاس داد واہ نہر میں ڈوب کر 32 سالہ نوجوان منصور علی جاں بحق ہوگیا۔ نوڈیرو میں دریائے سندھ کے مقام پر پانی کی مقدار 2 لاکھ 99 ہزار 200 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے ۔ ضلعی انتظامیہ نے کچے کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے اور مختلف مقامات پر میڈیکل کیمپ قائم کر دیے ہیں۔ بندوں کو مضبوط بنانے کے لیے پتھروں سے بھرے ڈمپر اور بھاری مشینری دن رات استعمال کی جا رہی ہے۔ لاڑکانہ میں ضلعی انتظامیہ نے متاثرہ لوگوں اور ان کے مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل تیز کر دیا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر شرجیل نور چنا کی ہدایت پر بندوں پر موبائل ویٹرنری     اسپتال قائم کیے گئے ہیں اور مویشیوں کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ سکھر میں کمشنر  عابد سلیم قریشی نے  ہدایت دی  کہ کچے کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے مقامی نمائندوں اور مذہبی رہنماؤں کی مدد حاصل کی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیلاب، بارشیں، سبزیوں، پھلوں کے نرخ بے قابو

سیلاب متاثرین کے کیمپ میں عید میلادالنبی ؐ کی تقریب

سرکاری نرخوں پرروٹی ، آٹے کی فراہمی یقینی بنانیکی ہدایت

سیرتِ مصطفی ؐ کا پیغام اتحاد و اخوت اور خیر خواہی : طاہرالقادری

عقیدہ ختم نبوت پر مکمل ایمان ہی نجات کا ذریعہ :جماعت اسلامی

مریم اورنگزیب کی فتح پورآمد ، ملک احمد سے ماموں کے انتقال پرتعزیت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر