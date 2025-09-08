جھڈو ودیگر علاقوں میں بارش نشیبی علاقے ڈوب گئے
میرپورخاص، جھڈو (نمائندگان دنیا) میرپورخاص میں موسلادھار بارش نے نکاسی آب کے نظام کو درہم برہم کردیا۔ شہر کی بیشتر سڑکیں اور نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے جبکہ بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگیا۔
اسی طرح نکاسی آب کا نظام متاثر ہونے کے باعث آمد و رفت بری طرح معطل ہوگئی۔دوسری جانب جھڈو اور گردونواح میں ہفتہ کی شام سے بارش سے شہر کی سڑکیں اور نشیبی علاقے زیرأب آگئے جس سے عوام شدید پریشانیوں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑرہا ہے جبکہ شہر میں سیوریج کے نالے , نالیاں اور زیر زمین گٹر لائنیں بھی اوور فلو ہوررہی ہیں۔