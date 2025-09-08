ڈکیت ساتھیوں کی فائرنگ میں ہلاک
لاڑکانہ،اندرون سندھ(نمائندگان دنیا ، بیورورپورٹ)لاڑکانہ میں ہٹڑی غلام شاہ تھانے کی حدود میں پولیس مقابلے کے دوران بدنامِ زمانہ ڈاکو پپو مہر اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ میں ہلاک ہوگیا۔
ایس ایس پی احمد فیصل چوہدری کے مطابق ہلاک ڈاکو قتل، دہشتگردی، منشیات فروشی اور پولیس مقابلوں سمیت 15 سے زائد سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔ادھر حیدرآباد کے مختلف تھانوں کی کارروائیوں میں منشیات فروشوں اور سپلائرز سمیت 5 ملزمان گرفتار ہوئے ۔ محراب پور میں نیو جتوئی اور درس پولیس نے مقابلوں میں دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کرلیے ۔