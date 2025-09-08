صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
اُمت مسلمہ کے لیے اُسوۂ رسول ؐ میں حقیقی فلاح،شجاع الدین شیخ

حیدرآباد (نمائندہ دنیا )امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ نے کہا ہے کہ اُمت مسلمہ کی نجات صرف اُسوۂ رسول ﷺپر عمل پیرا ہونے میں ہے ۔

ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ماہ ربیع الاول میں سیرت کانفرنسز اور محافل نعت کا انعقاد یقینا قابلِ تحسین ہے ، تاہم حقیقت یہ ہے کہ اسلام صرف رسومات کی ادائیگی کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے ۔ جب تک مسلمان اس پر مکمل طور پر عمل نہیں کریں گے ، وہ نہ دنیا میں عزت و وقار حاصل کرسکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں نجات پاسکتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم واضح طور پر حکم دیتا ہے کہ جو کچھ نبی اکرم ؐ عطا کریں اُسے مضبوطی سے تھام لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، لیکن افسوس کہ مسلم ممالک کی قیادت اور عوام کا طرزِ عمل اس کے برعکس ہے ۔

ملتان

سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں تیز کرنیکا حکم

فوڈ اتھارٹی کے چھاپے ، ڈیڑھ لاکھ کلو خراب اچار ، 3 ہزار کلو سرکہ تلف

زکریا یونیورسٹی آج سے کھلے گی، ہاسٹلز میں طلبہ کی آمد شروع

سیلاب متاثرین کیلئے ڈی سی کمپلیکس میں ریلیف کیمپ قائم

ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں عشرہ رحمت اللعالمین

ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ایمان کا لازمی جزو :فیصل عمران

