اُمت مسلمہ کے لیے اُسوۂ رسول ؐ میں حقیقی فلاح،شجاع الدین شیخ
حیدرآباد (نمائندہ دنیا )امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ نے کہا ہے کہ اُمت مسلمہ کی نجات صرف اُسوۂ رسول ﷺپر عمل پیرا ہونے میں ہے ۔
ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ماہ ربیع الاول میں سیرت کانفرنسز اور محافل نعت کا انعقاد یقینا قابلِ تحسین ہے ، تاہم حقیقت یہ ہے کہ اسلام صرف رسومات کی ادائیگی کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے ۔ جب تک مسلمان اس پر مکمل طور پر عمل نہیں کریں گے ، وہ نہ دنیا میں عزت و وقار حاصل کرسکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں نجات پاسکتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم واضح طور پر حکم دیتا ہے کہ جو کچھ نبی اکرم ؐ عطا کریں اُسے مضبوطی سے تھام لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، لیکن افسوس کہ مسلم ممالک کی قیادت اور عوام کا طرزِ عمل اس کے برعکس ہے ۔