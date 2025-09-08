جیکب آباد:کوچ لوٹنے کے دوران مزاحمت پر مسافر قتل
جیکب آباد، محراب پور،ڈگری (نمائندگان دنیا) حادثات وواقعات میں کئی افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوگئے۔
جیکب آباد کے دلمراد تھانے کی حدود میں ڈاکوؤں نے مسافر کوچ کو لوٹنے کی کوشش کے دوران فائرنگ کردی، جس کے نتیجے میں ایک مسافر عبدالفتاح ولد صوبو ملک جاں بحق جبکہ دو مسافر صدرالدین اور نعیم خان زخمی ہوگئے ۔ زخمیوں کو تعلقہ اسپتال منتقل کردیا گیا۔اسی ضلع کے گاؤں محمد پناہ میں سفاک بیٹے شاہمراد کٹوہر نے سوتیلی ماں 40 سالہ گونج خاتون کو فائرنگ کرکے قتل کردیا اور فرار ہوگیا۔ ادھر جیکب آباد کے گاؤں نظر محمد بروہی میں نامعلوم مسلح افراد نے گھر میں گھس کر سوئے ہوئے نوجوان نزاکت علی بروہی کو قتل کردیا اور فرار ہوگئے ۔ ڈگری کے قریب ٹنڈو جان محمد روڈ پر رکشہ اور کار میں تصادم کے بعد پیچھے سے آنے والی ایک اور کار بھی ٹکرا گئی، حادثے میں دو بچوں اور چار خواتین سمیت آٹھ افراد زخمی ہوگئے ۔ محراب پور کے نواحی علاقے پنجل شر میں سوتیلی ماں کے مبینہ مظالم سے تنگ آکر نوجوان کاشف شر نے زہریلی گولیاں کھا کر خودکشی کرلی۔ علاوہ ازیں درس تھانے کی حدود گاؤں کندری والا کھوسا میں پستول صاف کرتے ہوئے نوجوان محمد جاوید گولی لگنے سے جاں بحق ہوگیا۔ ادھر محراب پور میں دو الگ حادثات پیش آئے ۔ مہران ہائی وے پر ڈوم گاڑی کی ٹکر سے رکشہ سوار نوجوان شبیر خاص خیلی جاں بحق ہوگیا۔ بالادی اسٹاپ کے قریب مسافر بس اور ٹرک میں تصادم ہوا جس میں ڈرائیور سمیت کئی افراد زخمی ہوگئے۔