آٹا اور چینی مافیا کے خلاف فوری کارروائی کی جائے ، الطاف شکور

  • کراچی
کراچی(این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین الطاف شکور نے اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ میں چینی کے بعدآٹے کی قیمتوں میں تیزی سے ہونے والے اضافے پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گندم ،آٹے اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہورہا ہے۔

حکومتی رٹ کہاں ہے ؟ کیا مہنگائی کی ذمہ دار مافیاز حکومت سے زیادہ طاقتور ہیں ؟ پاکستان میں اصل حکومت مافیاز چلا رہے ہیں، جن کی پشت پر اسمبلی کے ارکان،سرکاری اہلکار اور بااثر لوگ موجود ہیں۔  انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مافیاؤں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔

 

ملتان

سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں تیز کرنیکا حکم

فوڈ اتھارٹی کے چھاپے ، ڈیڑھ لاکھ کلو خراب اچار ، 3 ہزار کلو سرکہ تلف

زکریا یونیورسٹی آج سے کھلے گی، ہاسٹلز میں طلبہ کی آمد شروع

سیلاب متاثرین کیلئے ڈی سی کمپلیکس میں ریلیف کیمپ قائم

ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں عشرہ رحمت اللعالمین

ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ایمان کا لازمی جزو :فیصل عمران

