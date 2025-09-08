آٹا اور چینی مافیا کے خلاف فوری کارروائی کی جائے ، الطاف شکور
کراچی(این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین الطاف شکور نے اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ میں چینی کے بعدآٹے کی قیمتوں میں تیزی سے ہونے والے اضافے پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گندم ،آٹے اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہورہا ہے۔
حکومتی رٹ کہاں ہے ؟ کیا مہنگائی کی ذمہ دار مافیاز حکومت سے زیادہ طاقتور ہیں ؟ پاکستان میں اصل حکومت مافیاز چلا رہے ہیں، جن کی پشت پر اسمبلی کے ارکان،سرکاری اہلکار اور بااثر لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مافیاؤں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔