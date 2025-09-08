عقیدہ ختم نبوت ہرمسلمان کے ایمان کا حصہ،اسد بھٹو
کراچی (اسٹاف رپورٹر )ملی یکجہتی کونسل سندھ کے صدر اسد اللہ بھٹو نے کہا ہے کہ عقیدہ ختم بنوت اورتحفظ ناموس رسالت ہرمسلمان کے ایمان کا حصہ ہے جس کے خلاف کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے ۔
سات ستمبر 1974پاکستان کی تاریخ کا وہ سنہری دن ہے کہ جس دن تمام علماء واکابرین اورطلبا کی جدوجہد کے نتیجے میںپاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طورپر قادیانیوں اور مرزائیوں کو غیرمسلم اقلیت قراردیا تھا جس کا کریڈٹ اس وقت کے وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بھی جاتا ہے ۔سات ستمبرتجدیدعہد کا دن بھی ہے کہ ہم اپنا سرکٹادیں گے مگرعقیدہ ختم نبوت اورتحفظ ناموس رسالت پرکوئی آنچ نہیں آنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے یوم تحفظ ختم نبوت کے موقع پرجاری اپنے ایک پیغام میں کہا کہ ختم نبوت دین کا بنیادی عقیدہ ہے اس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے ۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان اور اس کا تحفظ دین کا لازمی اور بنیادی تقاضا ہے ۔حضور اکرم ؐکی ختم نبوت اس امت پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس عقیدے نے اس امت کو وحدت کی لڑی میں پرو دیا ہے ، پوری دنیا میں آج مسلمان عقائد و عبادات، احکامات اور ارکان دین کے لحاظ سے جو متفق ہیں وہ اسی عقیدہ کی برکت ہے ۔ نماز، روزہ، نصاب زکوٰۃ، حج و عمرہ کے ارکان، صدقہ فطر وعشر کانصاب، قربانی کا طریقہ، ایام عیدین سب اسی طرح ہے جس طرح حضرت محمدکے دور میں تھا، یہ سب عقیدہ ختم نبوت کا نتیجہ ہے۔ ملی یکجہتی کونسل سندھ کے صدرنے مطالبہ کیا کہ یوم تحفظ ختم نبوت کونصاب تعلیم کے ہرمرحلہ میں شامل جبکہ میڈیا پرزوردیاکہ وہ خصوصی ایڈیشن ونشریات کے ذریعے نوجوان نسل کو آگاہی دے ۔