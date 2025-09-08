پولیس ہر شہری کے تحفظ کی ضامن ہے ،آئی جی سندھ
کراچی(این این آئی)انسپکٹر جنرل آف پولیس سندھ غلام نبی میمن نے کہا ہے کہ پولیس صحافیوں سمیت صوبہ میں رہنے والے ہر شہری کے تحفظ کی ضامن ہے ،میرے دروازے شکایت کے ازالے کے لئے ہر وقت کھلے ہیں ۔
وہ گزشتہ روز سینئر صحافی سراج الدین امجدی کی شکایت سننے کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے ۔سینئر صحافی نے آئی جی سندھ کی توجہ ایک سب انسپکٹر کی جانب سے واٹس ایپ پرہراساں کرنے پر مبذول کرائی۔آئی جی سندھ نے پوری توجہ سے شکایت سننے کے بعد موقع پر ہی اے آئی جی سندھ کو فوری معاملے کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ شکایت درست ثابت ہونے پر متعلقہ افسر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔