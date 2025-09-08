صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس ہر شہری کے تحفظ کی ضامن ہے ،آئی جی سندھ

  • کراچی
پولیس ہر شہری کے تحفظ کی ضامن ہے ،آئی جی سندھ

کراچی(این این آئی)انسپکٹر جنرل آف پولیس سندھ غلام نبی میمن نے کہا ہے کہ پولیس صحافیوں سمیت صوبہ میں رہنے والے ہر شہری کے تحفظ کی ضامن ہے ،میرے دروازے شکایت کے ازالے کے لئے ہر وقت کھلے ہیں ۔

وہ گزشتہ روز سینئر صحافی سراج الدین امجدی کی شکایت سننے کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے ۔سینئر صحافی نے آئی جی سندھ کی توجہ ایک سب انسپکٹر کی جانب سے واٹس ایپ پرہراساں کرنے پر مبذول کرائی۔آئی جی سندھ نے پوری توجہ سے شکایت سننے کے بعد موقع پر ہی اے آئی جی سندھ کو فوری معاملے کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ شکایت درست ثابت ہونے پر متعلقہ افسر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سبزیوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ،عوام پریشان

چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ

قادرآباد فلڈ ریلیف کیمپ میں خواتین اور بچوں میں تحائف تقسیم

چودھری شافع کا ضلع گجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈی پی او کا لورائے چوک، یونیورسٹی روڈ پر سیلاب کاجائزہ

حافظ آباد: حسن ٹاؤن میں گندا پانی کھڑا، مساجد بھی متاثر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر