مرکزی مسلم لیگ کے رضاکار متاثرین کی مددکیلئے تیار
کراچی(این این آئی)پاکستان مرکزی مسلم لیگ کراچی کے ہزاروں رضاکاروں نے سیلاب متاثرین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کردیا۔
اسی سلسلے میں جماعت کے شعبہ خدمت خلق کے زیر اہتمام کراچی کے مقامی ہال میں ایک شاندار خدمت کنونشن منعقد ہوا جس میں شہر بھر سے آنے والے ہزاروں رضاکاروں نے شرکت کی۔ کنونشن میں رضاکاروں نے مخصوص جیکٹس پہنیں اور سیلاب متاثرہ خاندانوں کی بحالی اور ریلیف سرگرمیوں کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔اس موقع پر مرکزی مسلم لیگ سندھ کے صدر فیصل ندیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ ایک بڑی آزمائش کے دہانے پر ہے اور اس مشکل گھڑی میں پوری قوم کو خدمت کے جذبے کے ساتھ متحد ہونا ہوگا۔ مرکزی مسلم لیگ پہلے ہی ریسکیو سینٹرز قائم کرچکی ہے اور فری کشتی سروس بھی شروع کردی گئی ہے تاکہ دور دراز علاقوں میں پھنسے ہوئے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا سکے ۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہزاروں رضاکاروں کا یہ قافلہ دن رات متاثرین کی خدمت کے لیے تیار ہے ،خدمت انسانیت کو صرف آفات تک محدود نہیں ہونا چاہیے ۔ ہمارا مقصد ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جو پورا سال اپنے اپنے علاقوں میں عوام کی خدمت کرتا رہے ۔کنونشن سے صدر خدمت خلق شفیق الرحمن وڑائچ، مرکزی ترجمان تابش قیوم اور میڈیکل ٹیم کے ارکان نے بھی خطاب کیا۔