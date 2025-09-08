ربیع الاول سیرت النبی ؐ اپنانے کی دعوت دیتا ، منعم ظفر
کراچی(اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں سیرت النبی ؐ کو اپنانے اور اس کے مطابق اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی ڈھالنے کی دعوت دیتا ہے ۔
رسول اکرم ؐنے اپنی عظیم جدوجہد اور بے مثال قربانیوں سے دنیا کے سامنے ایک ایسا نظام قائم کیا جو عدل، مساوات، بھائی چارے اور امن و محبت کا ضامن ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سیرت النبی ؐکے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ انہوں نے مزید کہا کہ نبی کریم ؐنے مدینہ میں ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے پناہ گاہ اور عدل و انصاف کی علامت بن گئی۔ حضور ؐنے انسانیت کو غلامی سے آزادی، ناانصافی سے نجات اور ظلم سے بچانے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ نظام دیا جو آج بھی ہر مسئلے کا حل ہے ۔ اسلام کا عادلانہ نظام زندگی صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ معیشت، سیاست، معاشرت، تعلیم اور قانون سب کے لیے ہے ۔ اگر آج ہم سیرت النبی ؐکو عملی زندگی کا حصہ بنالیں تو کرپشن، بے روزگاری، غربت، ناانصافی اور جرائم جیسے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے ۔انہوں نے کہاکہ دین صرف مسجد اور ذاتی زندگی تک محدود نہ رہے بلکہ اجتماعی نظام میں نافذ ہو۔ قرآن و سنت کو آئین، قانون، عدالتوں اور معیشت کی بنیاد بنایا جائے تاکہ حقیقی معنوں میں انصاف قائم ہو۔