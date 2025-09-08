صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محفل مرتضیٰ میں جشن میلادالنبیؐ واتحاد بین المسلمین جلسہ

  • کراچی
محفل مرتضیٰ میں جشن میلادالنبیؐ واتحاد بین المسلمین جلسہ

کراچی (پ ر )محفل مرتضیٰ پی ای سی ایچ سوسائٹی کشمیر روڈ میں جشن میلادالنبی ؐ واتحاد بین المسلمین کا جلسہ منعقد ہوا تلاوت کلام پاک قاری شکور علی نے کی،پروگرام میں تمام مکاتب فکر کے اکابرین ،اسکالر اور علماء و ذاکرین ونعت خواں حضرات نے بھر پور شرکت کی ۔

 برہان الدین مرثیہ والا نے نعت رسولؐ مقبول پیش کی ۔ مذاکرہ میں مولانا اصغر درس، علامہ رضی جعفر نقوی ، عطاء ساوجہ اور شیخ مصطفی فخر الدین انجار والا نے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے عنوان پر روشنی ڈالی ۔قاری وحید ظفر قاسمی نے بحضور سرور کائنات نذرانہ عقیدت پیش کیا ، جذیر بشیر مرثیہ والا نے بھی نعت خوانی کی ، صاحبزادہ شاہ حسین الدین رحمانی نے درود و سلام پیش کیا ، تقریب میں بوہرا کمیونٹی کے اکابرین نے خصوصی شرکت کی، میزبانی کے فرائض شاہد بادامی نے انجام دیئے ۔

