سندھ گورنمنٹ اسپتال سعود آباد میں بڑے پیمانے پر خورد بردکا انکشاف
کراچی(این این آئی)محکمہ صحت سندھ کے ماتحت چلنے والا سندھ گورنمنٹ سعود آباد اسپتال میں داخل مریضوں کی خوراک و بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے دوران جنریٹر کے ڈیزل اور آکسیجن گیس کی مد میں ایک کروڑ روپے سے زائد کی رقم ٹھیکیداروں کو ادا کردی گئی ہے ۔
ذرائع نے بتایا کہ ایم ایس سعود آباد اسپتال ڈاکٹر علی مرتضی نے سیپرا قوانین کی خلاف وارزی کرتے ہوئے بغر ٹینڈر ایک کروڑ سے زائد کی رقم کی ادائیگیاں کردی ہیں ذرائع نے مزید بتایا کہ مریضوں کی خوراک کی مد پچاس لاکھ دو ہزار تین سو 98 روپے جبکہ لوڈ شیڈنگ کے دوران جنریٹر استعمال کرنے پر بارہ لاکھ 58 ہزار ساتھ سو 47 روپے نکالے گئے ہیں مریضوں کی جان بچانے والی آکسیجن گیس کی مد میں 27 لاکھ 66 ہزار 75 روپے جبکہ افسران و ایمبولینس کی مد میں بھی 8 دن میں دو لاکھ سے زائد کا پٹرول خرچ کردیا ہے جبکہ ذرائع سے حاصل دستاویزات کی تصدیق کیلئے اے جی سندھ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ 8 اگست کو تمام رقم اے جی سندھ سے جاری کردی گئی ہے ۔