شارٹ ٹرم کڈنیپِنگ اور ڈکیتی کامقدمہ درج
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ڈسٹرکٹ سینٹرل میں شارٹ ٹرم کڈنیپِنگ اور ڈکیتی کے کیس میں متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا گیا۔
مقدمہ عزیزآباد تھانے میں درج کیا گیا ہے ، مقدمے کے متن میں متاثرہ شہری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ آن لائن شاپنگ سائٹ پر موبائل فون کا اشتہار دیا تھا۔متاثرہ شہری نے بیان میں کہا کہ کارسوار ملزمان موبائل چیک کرنے کے بہانے لے گئے ، ملزمان تشدد کا نشانہ بناتے رہے ، ہتھوڑی سے سر پر پے درپے وار کیے ۔مقدمے کے متن میں مزید کہا گیا کہ غریب آباد ریلوے پھاٹک پر چلتی کار سے کود کر جاں بچائی، کارسوار ملزمان آئی فون لیکر فرار ہوگئے ۔